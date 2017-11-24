陆慷：中方愿与各方一道推动人类命运共同体首先在东亚落地

中国外交部发言人陆慷昨天（23日）在北京例行记者会上表示，中方愿意与有关各方一道，以“10+3”（亚细安＋中日韩）合作20周年为契机，共同推进东亚经济共同体建设。

据中新社报道，菲律宾日前发表了第20次亚细安（中国称东盟）与中日韩（10+3）领导人会议主席声明，表示要以10+3为主渠道，推动2020年建成东亚经济共同体愿景。

对此，陆慷表示，中方注意到今年10+3领导人会议主席声明的相关表述，认为这充分体现了各方共识，也契合10+3未来发展。建设东亚经济共同体是本地区国家的共同愿望和目标。

陆慷说，2012年，在10+3合作启动15周年之际，东亚国家同意将建成东亚经济共同体作为共同努力的方向和目标。

此外，在今年11月14日举行的10+3领导人会议上，中国总理李克强提出了推动建设东亚经济共同体的重要倡议，勾画出共同体建设路线图，提出扩大贸易自由化便利化、产能和投资、基础设施和互联互通、金融、可持续发展、人文交流等六大领域合作建议，得到了与会各国领导人的广泛支持和积极响应。

陆慷表示，就中方而言，愿意与有关各方一道，以10+3合作20周年为契机，共同努力，进一步推动东亚国家经济融合，扩大相互贸易和投资，共同推进东亚经济共同体建设，使东亚合作更上一个台阶，提升到一个更高水平，推动“人类命运共同体的伟大构想首先在东亚落地”。

免费试阅14天