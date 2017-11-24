雄安新区与腾讯签约 聚焦金融科技合作

雄安新区管委会昨天（23日）在石家庄与腾讯公司签署战略合作协议，全面深入开展金融科技领域合作。

据中新社报道，中共河北省委书记王东峰出席签约仪式时指出，腾讯公司坚持创新发展，市场竞争力不断提升，与河北有着良好的合作关系。

王东峰说，当前，河北正处在历史性窗口期和战略性机遇期，特别是高起点规划、高标准建设雄安新区这一千年大计、国家大事，为河北与腾讯公司的合作提供了广阔空间。

他表示，希望腾讯公司积极参与雄安新区智慧城市建设，扩大在河北的投资发展。

据腾讯公司透露，除签署了雄安新区与腾讯公司的“金融科技战略合作协议”外，腾讯还将成立腾讯（雄安）金融科技实验室。

报道引述腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾表示，金融科技实验室在雄安落地之后，从云计算到区块链，腾讯的大数据风控体系、基于腾讯云的区块链BaaS（blockchain as a service）服务等金融科技、“黑科技”都将在雄安先行先试，拓展从民生到企业、政府管理的不同场景，全面融入雄安新区的发展规划建设。

据报道，河北省卫计委、省中医药管理局及河北医科大学，当天也分别与腾讯公司签署战略合作协议，全面深入开展医疗领域合作。

据悉，腾讯首款AI（人工智能）医疗产品腾讯“觅影”将在河北医科大学、河北医科大学第一医院、河北医科大学第三医院、河北医科大学第四医院、河北省眼科医院、邢台市人民医院等医学院和医疗机构落地。其中，河北医科大学第三医院和河北医科大学第一医院将成为腾讯AI辅诊的首批医院。

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