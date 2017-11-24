国民党批蔡英文猎雷舰谈话 推卸责任缺乏高度

针对台湾总统蔡英文前天（22日）于面簿发表有关猎雷舰案谈话，国民党文传会主委李明贤表示，蔡英文身为台湾总统，案情爆发之后神隐许久，如今竟还用面簿“治国”发表重要谈话。此外，内容完全没有把真相说清楚，一昧推诿卸责，把一切责任都推给前政府，好像事不关己，实在缺乏总统高度。

中通社昨天（23日）引述李明贤表示，身兼民进党主席的蔡英文，在案情尚未调查清楚之前，一再放纵民进党立委影射放话，无所不用其极的抹黑在野党，一面又高调要朝野对话，说一套做一套，欠缺应有之格局。

李明贤强调，蔡英文的谈话先是要军方“有错就改”，之后再提这是前任（台湾前总统马英九）启动的计划，全然是想撇清切割自己的责任。

李明贤也质问蔡英文：高雄银行征信的疏失、高雄市海洋局长帮庆富乔地弊端，以及庆富少东进入总统府沟通后，军方挪用款项拨款等问题，难道也都是前任的责任？

他表示，蔡英文通篇谈话避重就轻，只知卸责，毫无检讨自己，难道当全台民众是傻子吗？

此外，李明贤指出，猎雷舰案内容错综复杂，全台人民都期待早日厘清真相，民进党当局掌握所有资源，更应尽速给人民一个交代，而不是给人民看一个只会说干话（癈话）的领导人！

据报道，蔡英文在面簿发表的上述谈话，声称当局面对猎雷舰案三大立场，包括“厘清真相，严格究办”“务必要纠正错误，解决问题”等。同时，该谈话更直指马英九主政时在猎雷舰招标上有明显疏失，无论是决策、招标、联贷，以及履约的管理的过程，都应该被严格的检视。

上述谈话引来网民猛烈抨击。有网民愤怒表示“哦，拨款24亿（新台币，1.08亿新元）也是前朝吗？”“执政前说完全执政，现在猎雷舰出事情了，只知道推给马英九”“‘三军统帅’没惩处，又拖前朝出来挡箭”“民进党就只会怪东怪西？怪什么前政府”“非常的矛盾，出问题就推给前政府”“蔡英文为何把在你任内发生的弊案推到马英九？”

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