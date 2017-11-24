张荣恭：目前连两岸两会恢复协商都不具备当年的条件

中国国民党前副秘书长张荣恭表示，目前别说两岸领导人会面，就连两岸两会恢复协商，都不具备当年的条件。

《旺报》昨天（23日）引述张荣恭指出，首先，台湾前总统李登辉在1996年就职演说中12次提到“中国人”，五次提到中华民族，结语时还说：“登辉深信，在21世纪，中国人必能完成和平统一的历史大业”。他质疑，这些话台湾总统蔡英文能说出口吗？

据报道，两岸“两会”（大陆海协会、台湾海基会）协商第三次中断持续已达一年半，台湾民众反感日增。

绿营大老、学者近日则不断倡言“两岸僵局可藉两岸领导人会面突破”等，甚至有重量级学者提到1998年两岸第一次恢复协商时，双方都没有在“一个中国”原则上，过分僵持。

不过，当时担任国民党大陆工作会主任的张荣恭透露说，李登辉当时在就职演说、会见外宾等场合，多次提到“一个中国”原则，特别是1998年2月20日。时任行政院长萧万长当时在立法院做施政报告时，公开宣示“一个中国”原则，并提议两岸可以进行政治对话。四天之后，海协会才来函同意恢复协商。

根据立法院历史资料，萧万长在1998年2月20日所做的施政报告有关两岸关系部分提到：“1992年两岸针对‘一个中国’原则，达成各自表述的共识”，以及“以第二次辜汪会谈为起点，只要有助于海峡两岸和平发展及国家民主统一的议题，均可以一步步提出来展开沟通和对话”。

据了解，重申“一中原则”和回应陆方要求的政治对话，是经过幕僚讨论后，提交李登辉同意，交给萧万长“照稿念”的。

果然，四天之后，海协会就来函称：“我会一贯主张应进行两岸政治谈判以为真正改善和发展两岸关系创造条件。我会愿意接受有关方面授权，与贵会协商两岸政治谈判的程式性事宜，并随之着手安排重开经济性、事务性议题商谈”，同意两岸“两会”恢复因1995年李登辉访美而中断的官方协商。

同时，也有了当年10月的海基会董事长辜振甫访陆的“破冰之旅”。

张荣恭表示，蔡英文的声望也远不及李登辉。他质疑说，李登辉在1998年的政治地位，以及当时台湾的综合实力，都是台湾有力的谈判筹码，但现在还具备吗？

此外，当时大陆各省的经济力都远远不及台湾，现在已有五个省的GDP超过台湾，其中两个省的GDP是台湾的两倍，所以两岸僵持对台不利。

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