驳北京批评 澳外长：中国驻澳大使对两国关系十分乐观

（早报讯）澳大利亚外长毕晓普今天（23日）驳回北京对于澳外交白皮书的批评，并称中国驻澳洲大使成竞业对两国关系十分乐观。

英国《卫报》引述毕晓普说，她昨天傍晚与成竞业会面，并指中国政府高层官员对澳洲在上述白皮书中所采取的立场表示尊重。

中国外交部发言人陆慷昨天在北京例行记者会上表示，澳洲的白皮书总体上积极评价了中国的发展与中澳关系，但也在南中国海问题上发表了一些“不负责任的言论”，中方“对此表示关切”。

此外，《环球时报》也发文，强烈驳斥澳洲外交白皮书中、批评中国在南中国海的行为，以及警惕中国崛起成为全球大国的有关段落。

毕晓普今早在澳洲国家广播公司电台（ABC Radio）上发言时，拒绝就陆慷的发言作出回应。

毕晓普说：“中国外交部表示，我们对与中国的关系的描述是客观的”“昨天晚上我会见了中国的成大使，他对澳中关系十分乐观”。

她也说：“实际上，我今天会同中国政府高层人士和（一些）前外长等，共同主持一场高层的中澳对话会，而他们对这一关系非常乐观和积极。”

毕晓普说：“白皮书的原则性强，实事求是，并清楚表明了我们的利益、价值和优先事项。我认为其他国家会尊重这一点。”

免费试阅14天