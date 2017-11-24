降低物流成本逾55亿元 中国多式联运开通示范线路140余条

中国交通运输部昨天（23日）在北京召开的例行新闻发布会上透露，2017年1至9月，第一批16个多式联运示范工程，累计开通示范线路140余条，参加联运的企业达700余家，完成集装箱多式联运运量超过60万标箱。这降低能耗约40万吨标准煤，此外，也降低社会物流成本超过55亿元（人民币，下同，11.24亿新元）。

据中新社报道，交通运输部近年来将多式联运，作为支撑现代化经济体系、加快现代综合交通运输体系建设、促进物流降本增效的重要突破口，统筹谋划、综合施策，加快推进多式联运发展，取得了初步成效。

据报道，2016年12月，交通运输部印发《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》。各方企业积极开展多式联运业务，形成了海铁、公铁、陆空等多种联运模式，发展了以集装箱多式联运为主，兼顾商品车、冷链专业多式联运等服务。

截至目前，交通运输部已对50余个具有多式联运服务功能的物流园区给予资金扶持。铁路物流基地布局进一步完善，已建成12个集装箱中心站，八个内陆铁路口岸，正在加快推进208个一、二级铁路物流基地建设。

此外，中国全国70多个城市也正在规划建设一批具有多式联运功能、口岸服务功能的内陆无水港，为多式联运中转和组织提供基础平台。

交通运输部新闻发言人吴春耕指出，在集疏运体系建设方面，加快打通铁路、公路进港“最后一公里”。

目前，中国全国43个规模以上港口建成了集疏运铁路，沿海和内河主要港口铁路进港率不断提高，一半左右的重要港区接入了高等级公路。近年来，集装箱铁水联运量年均增速保持在10%以上，今年前三季度完成250万标箱，同比增长32%。

吴春耕表示，铁路国际合作机制、民航货运改革均取得突破。截至目前，中欧班列运行线路达到57条，中国国内开行城市34个，到达欧洲12个国家34个城市。今年前9个月，中欧班列开行2489列，同比增长121%，已成为国际知名的物流品牌。

此外，中国全国全货机数量稳步增长，中国邮政航空公司机队规模增至33架，顺丰航空全货机达到56架，空陆联运能力不断增强。

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