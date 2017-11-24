中国航空工业：未来20年中国需要补充民用客机6103架

中国航空工业集团公司昨天（23日）在北京发布《2017—2036年民用飞机中国市场预测年报》，对未来20年民用飞机中国市场作出了最新预测。预测称，未来20年，中国需要补充民用客机6103架，其中大型喷气客机5120架，支线客机983架。

中新社引述预测年报指出，2017年至2036年间，中国航空运输市场将保持稳定增长，旅客周转量年均增速为6.8%，货邮周转量年均增速为8.6%。预计到2036年末，中国民航运输行业客机机队规模将达7079架。

统计数字显示，2016年，中国航空运输业依然保持快速稳定增长，完成客运量和货运量分别达4.88亿人次和668万吨，同比分别增长11.9%和6.2%。

中国居民出境游的强劲增长，带动了国际航线的快速增长，中国国际航线旅客运输量突破5000万人次，增速达到22.7%。截至2016年底，中国航空运输业机队规模达2950架，其中客机2818架，货机132架，飞机总量净增300架。

中国航空工业集团指出，从未来发展趋势看，国民经济持续稳定增长、旅游业快速发展、城市化进程加快，以及居民消费升级等因素，是中国航空运输市场发展的主要动力。

随着“一带一路”倡议带来的经贸往来增多、居民国际旅游需求的强劲增长，以及中国航空公司国际竞争力的不断增强，中国将会新开通更多国际航线，宽体飞机的比例也将会增加。

在支线机场建设提速、政策持续支持的大好环境下，中国支线航空运输将会得到更快发展。此次预测不包括港澳台航空公司的需求。

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