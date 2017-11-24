逾两小时发言挡下争议修法 蒋万安说捍卫劳工权益不累

中国国民党立委蒋万安昨天（23日）祭出“发言战术”，通过两个多小时连续发言，在立法院初审阶段成功挡下在台备受争议的“一例一休”《劳基法》修法。他今天（24日）受访时表示，为捍卫劳工权益，长时间发言不辛苦，也不累。

综合《联合报》等台媒报道，蒋万安今早出席国民党立法院党团大会时，被媒体问到以“发言战术”成功杯葛议事的表现时回应说，昨天在台上发言时，心里想的是要捍卫劳工权益，不会辛苦，也不会累。

他也强调，关心劳工权益不分蓝绿，这一点国民党团态度坚定，不希望这么重要的法案，草率地出立法院的委员会。

当听说自己被网民封为新“站神”“蒋万句”时，蒋万安则哈哈大笑。他指出，执政党不要总是认为在野党是为了反对而反对。

他表示，这次“一例一休”修法外界很多抨击，行政权不该践踏立法权，行政权也不该如此“鸭霸”，立法院的多数也不能有“鸭霸”的态度，要就事论事。

蒋万安说，自己过去当律师时，在谈判或辩论时也有长时间发言的经验，不过跟昨天不一样。他说，面簿上很多人留言帮自己加油打气，还有打电话到办公室加油，并强调昨天只是开始。

他表示，希望把事关劳工权益的劳基法修法时间拉长，让各界好好讨论，一起来检视修法内容。

据报道，蒋万安昨天在立法院内发言时，在院外抗议的劳工团体也一起帮他加油。蒋万安表示，隐约有听到外面的声音，劳团的心声他都听到了，国民党团捍卫劳工权益的立场很坚定。

另一方面，“一例一休”修法争议延烧，大批劳团昨天包围立法院抗议，傍晚有前“太阳花学运”领袖在面簿上号召大家下班后赶快来声援劳团。

对此，台湾知名作家、评论家、被媒体封为“宅神”的朱学恒则翻出2014“太阳花学运”时、蔡英文在面簿贴出她在立法院拒马外的照片。

朱学恒将上述照片转发并贴文讽刺说，“三年后人家站在拒马的另外一边啰，啾咪”。

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