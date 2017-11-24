韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹

韩国廉价航空公司真航空（Jin Air）执行长Choi Jung-ho今天（24日）表示，预计中国人赴韩旅行需求将从1月开始恢复，摆脱中韩两国出现外交纠纷以来的低迷状态。

路透社引述Choi Jung-ho说，真航空已收到一些中国旅行社的多份包机申请；他预计包机旅行将在明年初恢复。

据报道，中国赴韩团队游今年3月15日以来一直处于停顿状态。此前韩国政府决定在境内部署反导系统“萨德”，中方表示反对。

此外，韩国各航空公司今年1月以来，有关中国至韩国的包机申请也均被拒绝。

韩国总统文在寅与中国国家主席习近平下月将举行峰会，两国在10月同意修复双边关系。

Choi Jung-ho在媒体简报会上说：“中国的需求将在1月恢复，我们预计2月将出现真正的复苏”。他指的是中国2月春节假期料将提振需求。

Choi Jung-ho也表示，日本的旅行需求可能将于明年反弹。今年日本赴韩游需求下滑，部分归因于朝鲜的核威胁加剧。

真航空是韩国最大的航空公司——大韩航空公司（Korean Air）的子公司，计划下月进行首次公开发行（IPO）筹资3816亿韩元（4.74亿新元）。

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