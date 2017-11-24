儿福联盟：台湾杀子自杀案比去年多一倍

台湾新北市三峡前天（22日）一名4岁女童遭母亲男友虐打致死、同日台南也有单亲妈妈带着7岁儿子烧炭自杀等事件，台湾社会虐儿或是杀子自杀事件频传。根据儿福联盟统计，今年已有15起杀子自杀（包含未遂），以及26起重大儿虐事件，杀子自杀案比去年的七宗多出1倍，成为社会的一大警讯。

据中通社今天（24日）报道，上述4岁女童遭母亲的庄姓男友用铁棍殴打致死，全身多处瘀青、右膝盖白骨外露，发现人没呼吸后就丢包医院，事后还辩称是不吃饭才打人。吸毒通缉的庄男遭法官裁定收押。

至于台南一名单亲妈妈带着7岁儿子烧炭自杀，被发现时已经死亡近一周。7岁儿子从今年2月就被学校通报中辍（中断课业），教育局家访多次遭爽约。

针对上述一连串的儿虐悲剧，儿福联盟指出，尽管当局近期所规划的“强化社会安全网计划”，要聘雇更多公部门社会执行儿少保护，不过地方政府必须自筹部分的费用，造成一些财务吃紧的县市有执行困难。

因此，为预防类似事情再发生，当局应该要投入足够的资源和负起监督责任。此外，如果照顾者拒绝访视，危及程度较高的案子就应该积极并强制介入。

根据儿福联盟2016年的资料也显示，在5万多件的通报案件中，只有5.6%是邻居或是社会人士通报。以新北4岁女童虐死案例来看，孩子还没有送到托育单位，只能仰赖亲友和社区民众通报。

对此，儿福联盟呼吁当局，要加强民众对儿保通报的意识。

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