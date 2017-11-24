国民党六前任现任主席短片接力唱国旗歌

中国国民党庆祝党庆，特别邀请包括连战、马英九、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱与吴敦义等六位前任、现任党主席，各自录下高唱国旗歌，再剪接成短片在党庆大会播放。尽管六人音调各自不同，但仍展现不同团结气势。

联合新闻网今天（24日）引述筹划该计划的党文传会副主委锺沛君表示，选择要历任党主席唱国旗歌，是因为在奥会运作模式下、在国际赛事场合中，国旗歌是中华健儿有优异表现时的演奏曲。安排历任党主席轮唱合音，有取“盼党光荣再兴”的意思。

据报道，为了录制国旗歌庆党庆短片，担心剪接曲调差太多，六位例任国民党主席都被要求“唱好唱满”，要完整唱完整首歌。之后，再决定剪接哪一段使用，并以一人接力唱一段方式，完成整首国旗歌。

吴伯雄今天在国民党的党庆大会上致词时透露，他一直很喜欢唱歌，但听到国旗歌企划后，还是直觉“说不行”。他指出，因为每个人的“KEY”与调不一样，像他与连战一起唱歌几十年，连战虽然唱的好，但他的调与吴伯雄的“KEY”还是有差别。

吴伯雄更意有所指的说，洪秀柱是例任党主席中歌声最好的，但“她与吴敦义的KEY也不一样”。但他也表示，后来发现“只要大家一条心，唱同一条歌”“还是非常和谐”。

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