北京红黄蓝幼儿园回应“虐童”：已配合警方调查

北京红黄蓝幼儿园今天（24日）回应“虐童”事件，称已配合警方调查，园内三名涉事人员已暂时停职。此外，对于个别涉嫌诬告的行为，已向公安机构报案。

据中通社报道，有幼儿家长近日反映北京管庄红黄蓝幼儿园（新天地分园）存在猥亵幼儿，给幼儿喂食、注射不明药物等情况，有照片显示幼儿身上有疑似被针扎过的针眼。目前警方已介入调查。

红黄蓝教育机构今天发布声明称，目前已配合警方提供了相关监控资料及设备，涉事人员暂时停职。对于个别人士涉嫌诬告、陷害的行为，园方也已向公安机构报案。

园方在声明中表示，公司对此事高度重视，在结论未明之前，会疏导孩子和家长的情绪，尽量将此事件对孩子们的影响降到最低。

同时，园方承诺，如有任何违反教师师德的人员、违法犯罪的行为，坚决奉行零容忍原则，绝不推脱应承担的责任。

中国教育部新闻办公室昨天发布消息称，相关部门已启动调查，并已部署开展幼儿办园行为专项督查，要求各地教育部门对此类事件一定要引以为戒，采取有效措施。

北京市朝阳区政府则表示，禁止任何形式的伤害幼儿身心健康的行为发生。针对家长反映的问题，一经查实，绝不姑息，并依法从严追究相关人员的责任。

据报道，这并不是红黄蓝在北京的幼儿园第一次曝出舆情事件。

今年4月，该幼儿园大红门分园一名小男孩嘴唇发生磕碰。孩子父母到学校询问情况，并要求调查监控。结果，家长在监控视频中发现，仅前一天中午和下午就有孩子被幼教摔打。

另有文章称，今年9月在美国纽交所上市的红黄蓝幼儿园被称作天价幼儿园。有学员家长指出，红黄蓝方庄分园甚至还有每月上万元（人民币）的天价学费。

幼儿园一高管透露，红黄蓝主要面向中高端人士，以高额的加盟费和学费产生经济效益。该园在中国全国范围内的加盟园，占其分园总数的63%以上。

目前，警方已调取该幼儿园的监控录像，并约请了皮肤科医生参与调查孩子身上的针眼问题，是否存在虐童及猥亵情况仍待进一步调查取证。

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