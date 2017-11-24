大陆战机群史无前例兵分两路 陆军评：对台严重警告

中国大陆人民解放军机群六天内三次挂弹出巡，尤其昨天（23日）一天内史无前例同时兵分两路绕台、又飞越宫古海峡。对此，大陆军评陈光文今天（24日）撰文指出，引发外界关注的是这次巡航带有攻击航线，传达不寻常的意义，被认为是要对台湾严重警告。

综合新浪军事、联合新闻网报道，日本和台湾防空接连拉警报，日本防卫省统合幕僚监部证实，五架大陆军机昨天上午至下午，飞越日本冲绳岛和宫古岛之间的宫古海峡上空。

台国防部长冯世宽也证实，中共轰-6、运-8、图-154、伊尔-78、苏-30等各型机多架刻意绕台，从巴士海峡飞往西太平洋。

中国空军网引述中国空军新闻发言人申进科证实，昨天飞越宫古海峡的多架轰-6K飞机，从关中腹地某机场起飞，编队前出第一岛链。飞越巴士海峡和南中国海战斗巡航的多架多型轰炸机，则从部署机场起飞编队前出。所有飞机当天完成训练任务和战斗巡航。

报道也引述空军轰-6K机长高夫地表示，在南中国海战斗巡航，是空军的使命责任，以后还要常去、多去，常飞、多飞，“飞出打仗本领”。

对此，大陆军评陈光文今天撰文指出，以前大陆空军前出西太平洋巡逻，都是单一机群。不过，昨天则是空军第一次两路出击，共有14架战机巡航。

其中，运-8预警机还发挥两路串联的作用，从巡逻南中国海的一路，单独向北飞，与北路机群会合，形成南北呼应，“从而把这次中国空军大机群联合巡逻行动推向了高潮”。

陈光文强调，解放军扩大机群南北同时出巡，意在发出严厉警告。他表示，北路穿越宫古海峡的轰-6K机群是从关中的武功基地起飞，奔袭3000公里，展示最大行成的作战实力。南巡则是南海舰队的海军轰炸机师，自广西桂平蒙虚机地出发，混合五种机型。

但两路巡航唯一共同点是都有轰-6K，这显示未来中国空军对西太平洋发动攻击，将会以轰-6K为主力机型。

陈光文表示，解放军这次两路联合出极并不算是很大的行动，因为之前曾有过出动40架战机纪录。不过，兵分两路同击则十分罕见，意味大陆对宫古海峡和巴士海峡两条航线控制达到自如，且要对“台湾岛内势力严重警告”。

他也强调，两路巡航的机群中，轰-6K主要作战，苏-30、歼-11BS护航，伊尔-78则为苏-30进行空中加油，机群宣示具备了完全的作战能力，将“全疆域到达、全时空突击、全方位作战”。

另一方面，大陆空军新闻发言人申进科表示，轰-6K编队飞越巴士海峡和宫古海峡，是开展南中国海战斗巡航。自2015年开始，大陆空军远洋训练从最初的一年四次，发展到现在已一月多次，号称远洋航训将会是常态化、体系化、实战化。

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