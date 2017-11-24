中国首部《中华医学百科全书》问世 共138卷

中国首部“医学辞典”——《中华医学百科全书》（简称《全书》）今天（24日）在北京发布首批35卷。《全书》共138卷，分为基础医学、临床医学、药学、中医药学、公共卫生学、军事与特种医学六大类，覆盖中国医学领域的方方面面。

中新社引述中国国家卫生计生委相关责任人表示，《全书》通过全面总结医药卫生领域基本知识、经典理论与最新进展，为医药卫生及相关专业人员提供“通用医学参考工具书”。

此外，《全书》深入浅出，对普通民众而言，还是一本“医学高级科普书”。推出这本书的宗旨就是为“全民健康”服务，为“健康中国”的国家战略服务。同时，借助《全书》的发布，进一步彰显中国的文化自信。

据悉，《全书》是由吴阶平、巴德年、刘德培等40多位院士共同发起，以中国医学科学院作为牵头单位，集合医药卫生领域各学科逾6000名顶尖专家、学者，共同实施的宏伟工程。

中国工程院院士、《全书》总主编刘德培认为，《全书》传承卓越，引领创新，将作为中国医学科学的标志性工程，成为展现新中国医学科学成就的“地标性”出版物。

中国医学科学院北京协和医学院院校长曹雪涛则表示，为了深度融入“互联网+”的时代，进一步扩大《全书》的影响力，中国不仅将出版《全书》的图书版，后续还将推出电子版、网络版，以及国际版。

据介绍，电子版与网络版将在图书版的基础上，增加视频和图片资料，以可视的画面增强知识的直观性和易接受性，实现更及时的更新、更便捷的查询功能。

《全书》国际版则将有助于建立一个以丝绸之路沿线国家为主体的医学共同体，搭建医疗体系大平台，推广全球化医疗合作，实现无边界医疗。

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