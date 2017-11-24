国民党大佬为123周年党庆献声 吴敦义强调“九二共识”

中国国民党今天（24日）庆祝123周年党庆，党主席吴敦义、前主席除朱立伦，都出席致词，现场也播放国民党大佬自拍唱歌的剪辑画面。吴敦义则是强调“九二共识”原则，希望党内团结重返执政。

据中通社报道，国民党今天上午在台北举办建党123周年庆祝活动，主轴定为“革新、团结、重返执政”。前主席连战、吴伯雄、马英九和洪秀柱都出席，为党揭开生日蛋糕布幕。吴敦义更和中生代、新生代一起点燃圣火，象征传承。

朱立伦当天人未到，但也和诸位前主席和现任主席自拍录制歌曲，表情相当投入，最后以一人唱一段的方式，与多位年轻国民党员一起完成整首歌曲，并在会场播放。

吴敦义表示，马英九执政八年，两岸和平稳定发展。现在看起来，执政党没依过去两岸和平稳定发展基础推动政策，只惯用文青语言描绘维持现状，实际上现状未维持。

他也批评蔡英文政府的能源政策和劳工政策，指“一例一休”政策劳资双输，现在虽有修正草案，但还没达到劳资和谐双赢状态。

此外，两岸没有“九二共识”，形成僵局对峙，观光产业受创。

吴敦义还批评当局用极权式威权对付所谓不当党产，并表示，国民党面临内外严峻状况，更要团结一致，革新、重返执政。

他说，2018年就在眼前，唯有2018选举有明显斩获，恢复国民党在基层的实力，2020才有更多机会重返执政。

马英九则表示，国民党创党以来就有决心和魄力，订了目标就要做到。现在的国民党也要效法这个精神，奋发图强，要茁壮、执政，只要全党全力以赴一定可达成。

洪秀柱致词时则感谢资深党员不离不弃。她同时也表示，国民党除了要坚决反“台独”、盼两岸和平交流稳定发展外，不要忘记统一志业。

连战指出，现在的执政党执政不力，民怨四起，四年一次的地方选举并不简单，党团结都不一定胜利，党若不团结根本不必想。他指出，团结有两种意涵，一是党内的团结，二是党与社会的团结。

吴伯雄致词时意有所指地说，录制歌曲时，他一开始觉得，每个人的key（音调）不一样，如何同唱一条歌？但他发现只要大家一条心，同唱一首歌，变得非常和谐。

吴伯雄也呼吁，国民党现在已没有预算、经费。此刻大家应互相体谅，支持吴敦义的领导，团结起来。

另一方面，党庆活动还安排授证给资深党员与新进党员，同时也邀年轻党员发表看法。最后，历任党主席一同上台高喊生日快乐及加油的口号，营造大团结气氛。

当天缺席的新北市长朱立伦在一场市政活动后受访时解释，因为当天是上班日，并表示，新北市党部在星期天举办的国民党党庆，他会去参加。

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