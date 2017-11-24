解决叙利亚问题 王毅：反恐、对话、重建是新阶段三着力点

中国外长王毅今天（24日）在北京会见叙利亚总统政治与新闻顾问夏班时指出，叙利亚形势正在转入以政治解决为主的新发展阶段，反恐、对话和重建是解决叙利亚问题的三个着力点；反恐是基础，对话是出路，重建是保障。

中新社引述王毅表示，近来各方着眼叙利亚未来政治安排开展密集互动，相信这将有助于日内瓦和谈取得积极结果，推动政治解决进程在正确轨道上向前发展。

他说，对话谈判是解决叙利亚问题唯一出路。在这一过程中，必须维护叙利亚主权、独立和领土完整。此外，也必须维护叙利亚人民在政治解决进程中的核心地位。

王毅表示，中国作为联合国安理会常任理事国，将按照安理会有关决议和是非曲直，积极参与支持叙利亚政治解决进程。中方希望叙方抓住时机，展现灵活，推动对话谈判取得实质成果。

王毅也指出，国际社会反恐合作已取得重要阶段性成果，但叙利亚反恐形势依然严峻。国际社会应搁置分歧，继续合力反恐，打击恐怖极端组织残余势力，防止他们扩散回流。

王毅说，只有稳步推进重建，才能给人民以希望，为叙利亚长治久安提供保障。国际社会应重视并积极支持叙利亚重建。中方将为此做出自己的努力。

报道引述夏班赞同王毅对当前叙利亚问题所提主张，高度评价中方秉持的公正立场。

夏班表示，叙方愿积极参与政治解决进程，欢迎中国在其中发挥更大的作用。

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