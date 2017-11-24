麦肯锡：90后年轻人正成为中国消费市场新引擎

全球管理咨询公司麦肯锡昨天（23日）发布的一份报告显示，1990年至1999年间出生的“90后”中国年轻人，正成为中国消费市场的新引擎。

据新华社今天（24日）报道，这份报告在2017年年中对中国44个城市和七个村镇的、近1万名18岁至65岁的中国消费者展开调查。

总体来看，中国消费者的信心达到近10年来的新高。约八成的受访者认为，在未来五年内家庭收入将出现明显增长。

麦肯锡全球资深董事合伙人兼大中华区消费者和零售咨询业务负责人泽沛达介绍，与此前相比，中国消费者自主意识明显增强、年龄结构更加年轻化、重视健康、对品牌的认知更成熟，对购买的产品和服务要求也更高。

值得关注的是，报告预测，到2030年，“90后”将贡献中国总消费增长的20%以上，高于其他年龄段群体。

麦肯锡全球副董事合伙人栾岚介绍，中国的“90后”消费者具有较为鲜明的多样性：近四成的“90后”消费者关注产品质量远超过品牌，大部分愿意为环保产品买单。

此外，近三成的“90后”消费者购物往往跟随自己的喜好。近两成的“90后”不会为最新产品支付溢价。

另一方面，约有一成的“90后”愿意为新鲜事物、小件奢侈品付费。有极少部分“90后”仍然由父母为其大额消费买单。

麦肯锡报告认为，无论是中国本土消费品，还是外国品牌消费品，都需要物有所值。产品质量好，并能满足中国消费者日益多样化的需求和偏好，提供到位的售后服务，才能更受中国消费者青睐。

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