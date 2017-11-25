临时通知签证获准 吴敦义访泰突然成行

国民党主席吴敦义原订25日出访菲律宾、泰国，泰国签证两周前就提出申请，但到24日中午仍未获核发签证，吴敦义一度取消泰国行，没想到下午之后出现180度大转弯，泰国方面24日傍晚临时通知已核发签证。党中央表示，吴敦义将依原订规划访问菲律宾和泰国，预定12月2日返台。

台湾联合报报道，吴敦义访问泰国除了国民党主席的身份，同时也是卸任副总统第三次出访，吴的访泰申请，是透过台湾国安及外交单位正式提出，不是一般的观光或商务签证，没想到竟被泰国“已读不回”。对于签证被刁难最后又放行，国民党中央不愿做任何臆测。

此事一度引发对“新南向政策”的质疑，民进党人士解释，其实泰国政府对台湾政治人物核发签证一直都很严格，除前副总统吕秀莲曾遭拒发签证，日前民进党曾组妇女团赴泰也未获签证。民进党人士指出，吴敦义签证虽一度受阻，但最后仍获核发，代表泰国政府已经给予特别礼遇。

吴敦义访菲、泰依规定向总统府提出申请，由于7月才发生前党主席洪秀柱因签证被刁难取消出访，国安及外交单位特别先与泰国方面沟通，国民党中央才正式向泰国驻台办事处递件，想到过一个星期仍无声无息，党中央再透过政府及蓝营的外交管道、侨界、台商，甚至泰国政界人士居间协调，但回报始终是“还在评估、努力中”，直至昨天取消泰国行后，才于下午四点半接获已经核发签证的通知。

吴敦义此行除参加菲、泰总支部举办的国民党建党123周年党庆活动，也将前往泰北地区探视当地为国抗战、牺牲奉献的国军老兵及其遗族的生活状况，成为第一位造访泰北地区的国民党主席。

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