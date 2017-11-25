李明哲案将宣判 台陆委会协助家属赴陆

台湾陆委会表示，中国大陆岳阳中级人民法院将于11月28日对李明哲案进行公开宣判。对此，陆委会已于11月24日紧急联系大陆国台办，并由海基会通知海协会，希望陆方给予家属旁听审判外，基于人道亲情考量，并应尽速协调有关部门，让家属探视李明哲，政府也规划海基会指派相关人员陪同前往。

台湾联合报报道，李明哲之妻李净瑜友人、关怀中国人权联盟理事长杨宪宏强调，李净瑜稍早接到大陆官派律师电话通知，她“非常想去”，杨宪宏认为此时“最重要的是让家属前往”，盼陆委会协助。

台陆委会表示，李明哲3月19日自澳门进入中国大陆被陆方限制人身自由，迄今已251天。陆委会认为，李明哲与中国大陆友人交流台湾民主发展的经验，关心中国大陆社会公益与未来发展的相关言论或网路传递，不会危害中国大陆的安全与安定。

陆委会强调，中国大陆对本案的处置，攸关其对外之人权形象，同时影响两岸关系发展。陆委会呼吁，针对即将进行的宣判，陆方能作出符合普世价值及人权潮流之合理处置，妥适回应李明哲家属及台湾各界对本案的关心与期待。

陆委会指出，政府处理本案立场，始终秉持在维护国家尊严的前提下，确保李明哲的安全，尽一切力量让他早日平安返台。政府将继续努力，与家属及各界共同合作，早日完成此项目标。

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