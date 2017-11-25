“中国南方稻作梯田”等项目确认将成全球重要农业文化遗产

当地时间11月24日上午，在联合国粮农组织罗马总部举行的全球重要农业文化遗产专家组会议对本次申遗的世界多个项目进行了审议。甘肃迭部扎尕那农林牧复合系统、浙江湖州桑基鱼塘系统获得正式批准；中国南方稻作梯田（包括广西龙胜龙脊梯田、福建尤溪联合梯田、江西崇义客家梯田、湖南新化紫鹊界梯田）和山东夏津黄河故道古桑树群两个申遗项目获得原则通过，只需专家通过邮件最后确认即可获批。这4个项目的正式授牌仪式预计将于2018年4月在第五次全球重要农业文化遗产国际论坛上举行。

据人民日报客户端报道，至此，加上原有的11个粮农组织农业文化遗产，中国将有15个项目进入全球重要农业文化遗产保护大家庭，位居世界第一。

全球重要农业文化遗产（简称GIAHS）在概念上等同于世界文化遗产。2016年6月的联合国粮农组织大会将全球重要农业文化遗产列为正式工作日程。粮农组织将其定义为：“农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观，这种系统与景观具有丰富的生物多样性，而且可以满足当地社会经济与文化发展的需要，有利于促进区域可持续发展。”

参加此次专家组会议的联合国粮农组织科学咨询小组轮值副主席闵庆文表示，经过12年发展，中国全球重要农业文化遗产保护工作快速发展，实现了五个世界第一：拥有重要农业文化遗产数量第一、科学论文及著作数量第一、第一个发布国家级管理办法、第一个开展国家级农业文化遗产评选、第一个启动监测评估工作，中国在遗产申报与管理、科学研究与成果推广、政策融合与机制建设、学科发展与能力建设等各方面均走在了世界前列，有效促进了区域发展和遗产地农民生活水平的提高，产生了良好的生态经济社会效益。

闵庆文呼吁，申遗成功后，希望包括科学家、当地政府和群众在内的各界人士对农业文化遗产项目有更清晰的认识，加以合理保护利用和规划，结合国家的精准扶贫政策进行有效利用，并更好地将中国经验推广到世界。

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