中国教育部：幼儿园办园行为专项督导检查组成立

针对近期中国多地发生幼儿在幼儿园受到侵害事件，中国国务院教育督导委员会办公室24日印发紧急通知，部署立即在全国开展幼儿园规范办园行为专项督导检查，要求有效减少类似事件发生，确保幼儿身心健康。

澎湃新闻报道，24日晚从中国教育部了解到，幼儿园办园行为专项督导检查组目前已经成立，由国家督学和教育专家组成。此次专项督导检查将于下周开始在全国范围内展开。

另据新华社报道，针对近期个别幼儿园被指存在“虐童”的情况，中国教育部23日晚回应表示，已责成地方有关部门立即启动调查，尽快查清事实真相。教育部已部署开展幼儿园办园行为专项督查。

上述国务院教育督导委员会办公室紧急通知称要求，各地要按照《未成年人保护法》《教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园规范办园行为督导评估办法》有关要求，立即组织开展一次全省范围的幼儿园办园行为专项督导检查，重点检查师德师风建设情况。

北京京师律师事务所律师张新年24日晚接受采访时表示，中国“关于幼儿保护的相关法律已经较为完善。”多部法律就包括幼儿在内的未成年人权益保护作了明确规定，且《刑法修正案（九）》将幼儿园虐童行为纳入刑法规制范围，但仍有部分人员法治观念淡薄，有法不依、执法不严，都在一定程度上促就了虐童事件的屡禁不止。

张新年认为，希望近期发生的虐童事件能充分发挥警示作用，引起机构、教师、家庭乃至全社会的高度重视。“就民办幼儿园管理而言，建议教育主管部门和工商部门提升行业准入，加强规范管理。”张新年称，对于幼师，无论公办还是民办，一律坚持持证上岗，重视幼师定期职业培训和综合考评。”

此外，执法部门发现虐童事件后，应一律从快从重处理，不姑息不纵容；幼儿家长对幼儿更多一点关爱，同时提高依法维权意识，不作沉默的大多数。

国务院教育督导委员会办公室紧急通知要求，“各地教育行政部门和幼儿园要进一步加强幼儿园风险管控，强化准入管理，强化技术手段监管，形成常态化监管工作机制。”各地要建立幼儿园办园行为常态监测机制，及时了解幼儿园办园行为和基本运行情况，按要求报送相关数据信息。

张新年也呼吁有关主管部门应尽快就遏制此类违法犯罪行为作出更多制度性安排。“比如，一个简单易行可操作性的举措，就是在全国范围内，对幼儿园实施全方位无死角，并且可供家长随时查看的监控覆盖。”

张新年认为，“小朋友难以完整地表达自己的意志，受到欺负和伤害很多时候没法向外界表述。”在这种情况下，将幼儿园空间透明化，家长必要时可以查看，以杜绝“虐待儿童”行为的发生，这不失为一个简单可行的办法。“现在北京不少幼儿园监控已实现了和家长手机联网，大家都可以通过手机客户端随时查看孩子在幼儿园里面的动态。”

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