一地两检法律基础未明惹议 梁爱诗称符合基本法规定

港府早前与广东省签订高铁“一地两检”的合作安排，不过仍未公开内容及法律基础。香港资深大律师、行会成员汤家骅引述中国内地官员称，港府当初提出引用《基本法》20条为法律基础，是“捉错用神”，引起争议。

香港基本法委员会副主任梁爱诗今早（25日）在电台节目上表示，《基本法》起草时“有好多不能预见的（情况）”，故要特别抽出当中一条条文作“一地两检”的法律基础，是较困难。她认为，“一地两检”是以香港发展目的为先，符合《基本法》规定。

梁爱诗认为，一如过往中港签订的合作协议，如CEPA（《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》）、粤港澳大湾区等，都是以香港发展目的为先，此次高铁“一地两检”也达到一样目的，故符合《基本法》规定，维持香港繁荣稳定。她认为， 若有关合作安排有违宪法，人大常委会也不会通过。

至于外界有“越境执法”忧虑，梁爱诗称实地考察过，西九总站内两地口岸界线清楚：“不会误闯。”她指，深圳湾口岸实施“一地两检”多年，也没有问题发生，对于有关执法疑虑是多余的。她认为，在内地口岸范围实施内地法律是合法的，不认同割地的说法：“是你情我愿的，不是割地。”她还呼吁立法会议员“为市民做好事”，考虑拖延通过“一地两检”方案的影响。

对于香港基本法委员会主任李飞日前指出，香港仍未就廿三条立法，不良影响有目共睹。梁爱诗同意，要在适当的时候才立法，但不宜订死线，须让社会有充分讨论，并须做很多前期准备，包括研究社会不满的地方、如何解决矛盾、及社会近十年变化等。她指，当初交由香港政府立法，是考虑到两地生活方式不同，所以香港应珍惜这份权力，要令当时草案追上时代要求。

被问到港人尤其年轻一代抗拒与内地融入，梁爱诗认为，廿三条立法是为维持国家安全，港人有责任。至于引入《国歌法》，有人忧虑渐失“一国两制”初衷，梁爱诗认为，香港作为中国一部分，在法律规范下，尊重国家、人民及自己都是好事：“关乎国家体面。”

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