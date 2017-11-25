湖南桃江县两所学校确诊90例肺结核病例

根据湖南省卫生和计划生育委员会11月25日12时许发布的疫情通报，经继续复查和主动筛查，截至2017年11月24日20时30分，桃江县第四中学共报告肺结核确诊病例81例、疑似病例7例。桃江县职业中专学校共报告肺结核确诊病例9例、疑似病例3例。其中，11月17日公布的桃江县第四中学的5例疑似病例和38例预防性服药学生中，41例订正为确诊病例，2例排除。

桃江县新闻中心消息称，桃江县根据国家、省、市专家对省卫计委11月17日、11月20日通报的桃江县第四中学疑似病例和预防性服药对象进行复查诊断的意见，至11月24日，5例疑似病例确认为确诊病例，38例预防性服药对象36例确认为确诊病例，2例排除，可以复学的学生已由50人增加到52人。在对桃江职业中专结核病患者密切接触人群进行全面筛查时新发现确诊病例1例，疑似病例3例。

鉴于结核杆菌存在较长时间的潜伏期，自疫情发生以来，桃江县疾控部门在市、省、国家卫计委专家的指导下，严格按照结核病聚集性疫情的处置规程，严密监测，持续追踪，加强筛查。对桃江四中、桃江职业中专结核病患者密切接触人群已完成筛查。目前，新发现的确诊病例和疑似病例已按照“一人一案”和“三包一”应急处置措施（一名教师、一名医生、一名乡镇领导干部包一名患病学生）的要求，落实治疗服务方案。桃江县人民政府办公室向全县下发了《关于进一步加强学校传染病防控工作的通知》，进一步落实防控措施，普及防治知识，强化防控责任。

下一步，桃江县将对学校以及学生可能聚集的公共场所，全面开展通风、清扫、消毒、保洁，宣传防治知识，消除传染隐患，最大限度地减少疫情的扩散发展。将进一步扩大追踪筛查范围，加大对疫情的监测和筛查，落细落实各项防控措施，并及时、准确地向社会公众公布疫情信息。

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