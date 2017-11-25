张志军以“六个一”谈两岸关系

第三届两岸媒体峰会24、25日在北京举行，大陆国台办主任张志军出席峰会并在开幕致辞。他表示，十九大报告对推进新时代对台工作、发展两岸关系、实现和平统一作了深入阐述，概括起来就是“六个一”，并表示承认“九二共识”是破解当前两岸政治关系僵局的不二法门。

据香港01网站报道，张志军表示，十九大报告集中反映了中共总书记习近平推进祖国统一大业的新理念新主张新要求，并可概括为“六个一”，依次为一个根本目标、一条基本方针、一项主要任务、一项基本原则、一条清晰红线及一个重要理念。

张志军首先指出的是“一个根本目标”，意即“解决台湾问题、实现祖国完全统一”，这是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

“一条基本方针”指的是“必须继续坚持‘和平统一、一国两制’方针”，在追求形式上的统一外，更重要的是两岸同胞的心灵契合。张志军指，“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾现实情况，充分吸收两岸各界意见和建议，作出充分照顾台湾同胞利益的安排。

“一项主要任务”则为“推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程”。张志军称，2008年后两岸关系走上和平发展道路，达到60多年来最密切的水平，和平发展的良好局面决不允许被破坏，发展方向决不允许被逆转。

“一项基本原则”为一个中国原则。张志军认为，这是两岸关系的政治基础，台湾任何政党、任何团体，只要承认“九二共识”的历史事实，大陆都愿意与其对话、交流，这同为破解当前僵局的不二法门。

“一条清晰红线”为“坚决维护国家主权和领土完整，绝不容忍国家分裂的历史悲剧重演”。此翻话力批台独势力及台湾各个范畴的“去中国化”活动。张志军指，“我们要高度警惕，坚决反对和遏制（台独）”，历史已经并将继续证明，任何“台独”分裂行径都难逃失败的下场。

最后是“一个重要理念”，即秉持两岸一家亲之理念，尊重台湾现有的社会制度与生活方式，愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇。

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