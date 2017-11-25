一地两检 林郑：反对者消极恐惧新事物 固步自封

香港行政长官林郑月娥指出，高铁一地两检安排符合民情民意，也是法、理、情兼备，她质疑社会上反对一地两检的人对新时代带来的新事物感到恐惧，想法消极及固步自封。

香港星岛日报网报道，林郑月娥出席律师会举办的法律周开幕礼致词时表明，特区政府及内地相关部门已对基本法不同条文作深入研究，确保以“三步走”程序落实的一地两检方案有稳妥的法律基础。

她还说，政府正密锣紧鼓地进行准备工作，务求如期于明年第三季，让市民享受高铁带来的便利。另外，香港警务处处长卢伟聪表示，一地两检通过后，警方会根据法例执法。

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