福建：“高考移民”逾两万人传言与事实出入大

福建省教育厅25日发布通报称，坊间“高考移民”逾2万人的传言与事实出入大。持外省居民身份证号码报名参加该省2018年普通高考的人员共有15669人。其中备受质疑的，2016年该省恢复使用普通高考全国卷之后，购房落户福建省的报考人员有782人，目前，福建省教育厅正对这部分考生逐个检查甄别。

中新网报道，连日来，福建“高考移民”问题引起家长与考生的高度关注。此前，福建省教育厅已取消了查明的63名违规报考人员资格，并快速联动公安部门再出重拳。

11月20日，福建省教育厅联合福建省公安厅发布《关于进一步防范和打击“高考移民”行为的通知》(闽教考〔2017〕23号)，依法依规处理跨省(区、市)违规获取该省高考资格的“高考移民”行为。

在当天的通报中，福建省教育厅指出，“福建高考移民逾2万人”的传言与事实出入大。据该厅提供的统计数据显示，持外省居民身份证号码报名参加该省2018年普通高考的人员共有15669人，其中2017年为14032人，2018年比2017年增加了1637人。

最为公众所关注的，于2016年福建省恢复使用普通高考全国卷之后，购房落户福建省的报考人员有782人(其中，2016年7月1日到2017年6月30日期间落户的有177人、2017年7月1日以后落户的有605人)，占15669人的4.99%，

福建省教育厅表示，正对这部分报考人员抓紧逐个核查甄别。

另外，福建省教育厅表示，超过九成五的报考者符合国家和福建省普通高考报名规定，是人口正常流动所形成的。其中，13576人属于在该省具有高中学籍且3年完整就读经历的进城务工人员随迁子女，以及因公调动、地方人才引进、库区移民等正常情形将户籍迁入该省者；1311人则在该省恢复使用普通高考全国卷(即2016年7月1日)之前购房落户福建省。

福建教育厅表示，目前正会同其他相关部门依法依纪对组织“高考移民”、为学生非正常迁移学籍、空挂学籍、伪造学籍、出具虚假就读证明、进行虚假跨省合作办学的机构和人员，及审核把关不严、监管不力、失职渎职、弄虚作假的单位和公职人员作出处理。

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