李明哲案涉两岸 学者：更需观察后续执行

中国大陆将于28日宣判台湾NGO组织工作者李明哲一案，被视为当前两岸关系指标。台湾智库谘询委员董立文说，因大陆司法特殊，李明哲案不仅要观察判决结果，也要观察后续执行。

台湾联合新闻网报道，纽约大学亚美法研究所所长孔杰荣曾指出，李明哲案可视为中共对台政策的观察指标。假定中国大陆重判李明哲，可能激怒台湾民意，如果是轻判，两岸关系可望开始朝一个比较好的方向前进。

外界关注中国大陆将如何宣判李明哲遭控的“颠覆国家政权”罪，大陆国台办发言人马晓光昨天表示，陆方“依法办案”，利用此案进行政治操作的企图“都是徒劳的”。

不过，董立文指出，李明哲案“本质就是政治事件”，未来也可能以政治方式处理。而中国大陆司法一向“有弹性”，若重判，后续仍可用如保外就医等方式从轻处理；若轻判，也可能彻底执行关押。

董立文认为，若要以李明哲案观察两岸关系，不仅观察如何宣判，也要观察中国大陆后续如何执行。

中共总书记习近平在十九大时宣读政治报告时，曾对两岸议题表示“尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞生活方式”。董立文认为，李明哲遭控的罪名，在台湾根本不会成立，这正显示两岸有不同的社会制度与生活方式，大陆将如何“尊重”，也关系两岸未来发展。

董立文说，台湾日前所做民调显示，台湾民众对中国大陆好感度正在增加，李明哲案若往坏的方向进行，势必会影响台湾民众对中国大陆的好感，中国大陆必须考量到这点。

湖南省岳阳市中级人民法院24日发出公告，定于28日上午9时15分开庭审理彭宇华、李明哲“颠覆国家政权”案。

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