金马54颁奖典礼今晚登场 十大亮点抢先看

台湾联合新闻网报道，金马54奖落谁家今天（25日）晚间将揭晓。第54届金马奖颁奖典礼由陶晶莹第5度出任主持人，典礼有十大亮点，整理如下：

1.陶晶莹独挑大梁，5度担任金马奖主持人

今年是陶晶莹第5度出任金马奖颁奖典礼主持人，过去她曾在1999年第36届与周华健搭配，2000年第37届与冯德伦、吴奇隆搭档，2009年第46届与2016年第53届则由她独挑大梁，去年获得不少观众“专业深入”的好评，今年再登金马舞台，希望以“幽默好玩、让观众与电影人都满意”作为目标。

2.杨千霈8度主持金马星光，首度合作刘杰中

经验丰富的杨千霈第8度扛下金马星光大道主持重任，今年她与双语主播刘杰中首度合作。刘杰中第一次主持金马星光既紧张又兴奋，求稳紮稳打，并研究国内外星光、典礼主持，希望事前做好准备，上阵尽全力拿出稳健表现。

3.李安、洁西卡雀丝坦揭晓金马影后

每年只要有空一定回台支持金马奖的导演李安，今晚将与金球奖影后、金马首席襄赞“伯爵大使”洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）一起颁发最佳女主角奖项。

4.新艺城7人小组同台，林俊杰献唱经典歌曲

1980年代影响港、台电影发展的“新艺城”，时隔多年在张艾嘉邀约下，新艺城7人小组成员徐克、麦嘉、石天、曾志伟、黄百鸣、泰迪罗宾、施南生，在金马54再度同台，将一起颁发最佳导演奖。歌手林俊杰则应邀表演，重新演绎新艺城电影的经典歌曲。

5.蔡依林首登金马，向4天后致敬

金曲歌后蔡依林首登金马舞台，带来“时代歌后 幸福记忆”表演节目，向歌坛天后前辈凤飞飞、邓丽君、甄妮、蔡琴致敬。

6.蔡康永、小S、林依晨、黄渤等担任颁奖人

金马54颁奖嘉宾众星云集，开场由蔡康永、小S揭晓新导演、新演员奖。得过金马最佳原着剧本的陈玉勋和金马奖最佳女配角林美秀，将合体颁发最佳男配角，两组颁奖组合搞笑功力，将一较高下。

金马影帝黄渤的机智反应，每回参与典礼都能创造出绝佳效果，今年将颁发最佳女配角奖。金钟视后林依晨再度受邀，颁发最佳纪录片。

接连两届荣获影帝与导演的冯小刚，其实最早拿的是金马剧本奖，今年揭晓最佳原著与改编剧本。上届金马影帝范伟，与双封影后的周冬雨、马思纯将合体颁发最佳男主角奖。

去年最佳男配角林柏宏与金马50最佳新演员郭书瑶，合体颁最佳美术设计、造型设计奖。曾获大阪亚洲电影节影后的Ella陈嘉桦和去年入围男配角的纳豆，两人搭档会激荡出什么有趣的火花，令人期待。

连续入围金马奖的许玮甯，将与台北电影节影帝吴慷仁一起担任颁奖人。

金马影后杨贵媚将把“年度台湾杰出电影工作者”献给当年在“爱情万岁”帮她把高跟鞋配出寂寞情绪的拟音师胡定一。张艾嘉则把“终身成就奖”献给合作过“山中传奇”的徐枫。本届评审团主席吴念真负责揭晓最佳剧情片。

7.金士杰为金马入围片段配音

金士杰拥有辨识度极高的音色，金马奖邀他为本届典礼入围奖项片段献声，帮23个奖项、46部入围影片录下完美的配音。经验老到的“三金”御用配音员“德仔”贾培德，担任典礼司仪。

8.颁奖典礼首见4位“金马先生”递奖

今年邀请4位“金马先生”担任递奖人，他们都是明年有电影上映的新生代演员。包括在“花甲男孩转大人”饰演郑花明的刘冠廷；演出“52赫兹我爱你”的郑暐达；在男版“红楼梦”饰演十二金钗的陈彦名；年纪最轻、正紧锣密鼓筹备大银幕处女作的罗杰。

9.林生祥、谭维维、二手玫瑰乐队，献唱入围歌曲

金曲奖得主林生祥首度入围金马，要弹唱“大佛普拉斯”的主题曲“有无”，吟咏底层人民心声。黄韵玲为电影“相爱相亲”作曲的“陌上花开”，将由担纲演唱的谭维维与管弦乐团一块演绎人与人的纠缠与离散。二手玫瑰乐队将在颁奖典礼上表演为“轻松＋愉快”创作的异色摇滚“摇篮曲”。

10.重新改编看见台湾，纪念今年离去影人

曾以“赛德克-巴莱”获得金马奖最佳原创音乐的新加坡作曲家何国杰，重新改编他另一部代表作“看见台湾”，透过熟悉而悠扬乐声，纪念今年离去的影人。

第54届金马奖颁奖典礼暨星光大道将于今天下午5时在台北国父纪念馆举行，台湾电视公司全程会以HD规格LIVE播出，网路直播部分则委由远传friDay影音独家播出。

免费试阅14天