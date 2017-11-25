访菲律宾泰国 吴敦义：免签证应相互尊重

中国国民党主席吴敦义今天（25日）出访菲律宾及泰国，他在机场受访表示，政府对免签证礼遇国要慎重选择且了解当地，国与国之间的免签证措施也应该相互尊重。

台湾联合新闻网报道，吴敦义受访表示，为参加菲律宾和泰国总支部举办的国民党建党123周年党庆活动，日前向菲律宾及泰国申请签证，相较于菲律宾快速通过，泰国却迟迟没有消息，直到出发前夕才获准。

吴敦义指出，台湾要给友好国家免签证礼遇并非不可，但政府应慎重且对当地非常了解，如果东南亚国家都不能给中华民国护照免签，反而台湾提供东南亚及南太平洋国家免签服务，他认为这样政策有需要再考量之处。

他说，过去要争取美国、加拿大等国免签相当不容易，台湾直到2011年他担任行政院长期间，才完全符合要求标准成为美国第37个免签国。他希望将来国民到泰国或东南亚国家，也能获得比较尊重方式。

吴敦义表示，时值中国国民党建党123周年，这次受邀前往党员人数较多的菲律宾及泰国，29日计划前往泰北地区的清莱，到美斯乐地区与侨胞座谈，关心当年抗战、为国牺牲奉献的国军老兵及其遗族生活状况，美斯乐的孤军就是电影“异域”所描写的故事，而吴敦义也成为首位前往美斯乐的国民党主席。

吴敦义此行除参加中国国民党海外党庆之外，也将拜会当地重要侨社、侨领，了解大家对国民党的期许与建言，预定于12月2日返台。

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