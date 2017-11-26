广东14人疑似甲醇中毒 两款威士忌停售

近日，广东省河源市发生一起因饮酒导致甲醇中毒事件。25日晚，中国国家食品药品监督管理总局发布通知，要求停售蓬莱市威亚德葡萄酒有限公司生产的两款威士忌。

新京报报道，近期，在广东省河源市发生了一起疑似群体性甲醇中毒事件。截至23日晚23时，已有14人发生疑似甲醇中毒，其中昏迷不醒的重症患者有4人，10人轻症，在4名重症患者中，1人生命垂危，仍在河源市人民医院紧急抢救中。

国家食药监总局发布的消息称，近日，广东省河源市发生一起因饮酒导致甲醇中毒事件。经查，该酒标示为“菲朗氏调配威士忌”（标称生产商为蓬莱市威亚德葡萄酒有限公司，标称运营商为深圳威亚德酒业）和“法利雅调配威士忌”（标称生产商为蓬莱市威亚德葡萄酒有限公司，标称运营商为惠州市协益酒业），为涉嫌假冒他人企业生产的甲醇勾兑产品，初步查明销往河南、广东、海南、贵州和云南等地，主要在酒吧销售。

国家食品药品监督管理总局已部署河南、广东、海南、贵州和云南等地食品药品监督管理部门对购进假冒产品的经营者依法查处，涉嫌犯罪的及时移交公安机关，并协助公安机关开展犯罪调查，控制产品风险；酒吧等经营者凡采购并销售上述两种产品的，要就地封存，停止销售，查清采购来源，报告当地食品药品监督管理部门；提醒消费者停止饮用上述两种产品，凡发现销售上述两种产品的，及时报告当地食品药品监督管理部门。

此前，河源市卫计局下发紧急通知称，因突发事件，从11月18日至23日晚，各医疗机构如有接诊到意识模糊，视力下降，期间在河源市区文化广场muse（缪斯）酒吧喝过酒的患者，建议立即转诊到河源市人民医院医治。

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