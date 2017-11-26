《射雕英雄传》英文版明年问世 “九阴白骨爪”这样译

金庸著名武侠小说《射雕英雄传》，明年2月将首次推出官方授权英译版的第一卷《英雄诞生》（A Hero Born）。不少读者最关心的是，故事中的各种武功招式会如何翻译。译者早前接受访问时透露，“九阴白骨爪”会翻译成“Nine Yin Skeleton Claw”。

香港明报网报道，出生于瑞典的郝玉青（Anna Holmwood）花了五年时间，为这套《射雕英雄传》英译版寻找出版商，再花一年半时间完成了第一卷的翻译，然后找到了香港女译者张菁负责翻译第二卷。

郝玉青的父亲是英国人，母亲是瑞典人，丈夫是台湾人，她本人则曾在大学学习中文及文言文，并在中国工作数年。她指，自己学中文时经朋友推荐一定要看金庸，结果就看上瘾，后来她从事图书版权代理，发现西方市场欠缺武侠小说，认为金庸作品有潜力，于是决定要翻译金庸。

推出英译版的消息一传出，随即惹来读者关注故事中的各种武功招式、高手过招场面会如何翻译。郝玉青指，其实翻译招式不难，困难在于要令招式在译本里同样表现得流畅，读起来不生涩。

郝玉青指，自己会在屋里比划小说中的招式，有了亲身体验才能确定应该用“砍”还是“削”。她还透露，“懒驴打滚”直译为“Lazy Donkey Roll”，形象直观。而“九阴白骨爪”最突出的就是被害者死后，骷髅头盖骨上留下五个手指洞，令人毛骨悚然，故郝玉青以骷髅（skeleton）代替白骨（bone），翻译成“Nine Yin Skeleton Claw”。

郝玉青笑言自己是无知者无畏，开始时并不知道翻译金庸那么难，到知道时已经没有退路了。她指，金庸在很多支持者心目中占据了特殊地位，不容冒犯，翻译时她始终保持谦恭敬畏之心。

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