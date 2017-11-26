全球奢侈品市场回春 中国消费者撑起32%消费额

刚结束不久的黑五购物节受到中国消费者青睐，数据显示，中国消费者今年对外国商品的跨境零售支出同比增长近27.6%，达到1002亿美元。另一方面，中国消费者在奢侈品市场的消费占比也达到32%，即3840亿欧元，足见中国消费者渐渐全方位地宰生活消费的市场。

据香港01网站报道，从多家国际奢侈品集团日前发布的财报来看，奢侈品集团业绩出现复苏迹象。贝恩（Bain & Company）发布的《2017年全球奢侈品行业研究报告》显示，2017年全球奢侈品市场整体规模将达到1.2万亿欧元，个人奢侈品市场销售额为创历史新高，其中32%来自中国消费者。

业界普遍认为，奢侈品行业回暖受助于中国顾客恢复购买力。根据麦肯锡提供的数据，预计到2025年，中国消费者在奢侈品市场的消费占比也达到44%。中国消费者可谓“拉动全球奢侈品消费的最大力量之一”。

过去，中国的奢侈品消费者主要来自高收入家庭，但这批人的消费占比现在仅占中国奢侈品消费的三分之一，反而日益壮大的“新兴中产阶级家庭”逐渐成为奢侈品消费的主要消费群，今年的同比增幅达到了15%。

奢侈品市场过去由男性主导，但如今中国女性购买力显著提高。旅游新闻网站Skift甚至提醒奢侈品营销人员应该着重关注中国的职业女性。根据波士顿谘询的研究，中国62%的消费由女性主导，女性消费整体市场规模超过2.6万亿美元。对于奢侈品牌而言，女性消费者更忠实，更有消费意愿，值得在她们身上花更多的心思。

奢侈品市场的复苏还得益于18到34岁的千禧一代。预计到2025年，千禧一代将占奢侈品顾客人数的45%。值得注意的是，中国奢侈品消费者比欧美国家更年轻，平均年轻仅为33岁。

同时，由于网购日渐蓬勃，助长了千禧一代的奢侈品消费风气。德勤报告显示，中国年轻奢侈品消费者的40%交易，都是通过网购平台或网上平台进行，相信随着科技的发展，千禧一代不久将成为奢侈品的主要消费者。

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