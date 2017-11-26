国民党在台南“四大皆空” 将培育年轻党员薪火相传

国民党台南市党部25日举办党庆，中央党部副秘书长杜建德直指国民党在台南这块土地竟“四大皆空”，没有总统、市长、立委、议长，未来重视“薪火相传”，培育年轻党员为国民党注入活水。

台湾中时电子报报道，国民党在2016年失去中央政权，在台南更是从总统、市长、立委到议长全都输，是全台选情最艰困的地区之一，台南市党部自这次地方党部主委直选以来，检讨、改革声浪不断，赢得支持的谢龙介同时肩负起国民党中兴任务。

首任直选而出的台南市党部主委谢龙介，上任后首先面对党员殷切企盼的台南市长提名问题，虽然台面上已有黄秀霜宣布参选，但初选提名机制迟迟未定，国民党员眼见民进党初选竞争炒得火热，难免士气受挫，大多希望人选赶紧确定，带动反攻士气。

国民党也希望透过薪火相传来为党注入强心针，今年新进党员1000余人，以年轻党员为主，从在国军英雄馆的中央党庆吸引大批年轻人参加，到台南党庆大会上主持人，由新生代党工王振宇和黄淑贞担当重责，都可见到国民党积极培育新血轮的用心，重启改革希望。

报道称，眼见民进党执政后近期一例一休、年金改革、新南向政策与农田水利会长改官派都出现争议，国民党更该借力使力，凝聚人心抓紧反攻的力量，寻求下一次选举的成功。

免费试阅14天