林郑“一损俱损”惹前线警务不满 “是否想暗示警队有害群之马？”

香港特首林郑月娥25日出席警察学院结业会操，检阅“新扎师兄师姐”出班，致辞时引用中国国家主席习近平的说话“一荣皆荣，一损俱损”，提醒警务人员注重言行。香港警务处处长卢伟聪虽事后解“话”指，只是劝勉新入职警察，但不少前线警务人员别有意会，认为林郑言论针对警队“一言俱损”，损害警队声誉，“是否想暗示警队有害群之马？”

据香港01网站报道，林郑月娥在出任行政长官后，首次为警察学院结业步操仪式担任检阅官，致辞时她特别引用习近平会见特区问责团队的一席话，“一荣皆荣，一损俱损。”她指，警队不可容忍有人损害警队名声，结业学员的每个言行都影响警队名声。同场的卢伟聪在仪式后被问到林郑“一损俱损”是否意指警队有害群之马，他回应只是特首认同诚信管理的重要性。

报道称，纵有“一哥”解话，不过有前线警务人员对林郑的言论表示不满，认为林郑言论“是否想暗示警队有害群之马？”有前线人员还说，若言论是提醒全体公务员，则没有问题，但于警队结业会操公开发表，就有针对警队的感觉，令警队尴尬。

对于林郑的言论，警察队员佐级协会主席陈祖光则指，有关提点不只适用于警队，也适用于其他公务员乃至社会人士。

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