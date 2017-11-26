广东3死6伤枪案悬赏金额提高到20万元

11月21日晚7时53分许，广东潮州市饶平县汫洲镇发生一宗涉枪案件，致3人死亡6人受伤。潮州饶平警方随后悬赏10万元（人民币，下同）通缉嫌疑人。25日晚8时许，潮州饶平警方再次发布悬赏通告，将悬赏金额提高为20万元。

广州日报客户端报道，据潮州警方此前的通报，2017年11月21日晚19时53分，潮州市饶平县110报警台接群众报称：在汫洲汫平老人组附近有人打架，并有人被枪状物击伤。接报后，潮州市、饶平县两级警方立即组织警力赶赴现场处置。经初查，现场2人死亡，1人经送医院抢救无效死亡，另有6人受伤。目前，警方已锁定犯罪嫌疑人，并正在加紧追捕中。

25日8时许，潮州饶平警方发布第二则悬赏通告。通告称，2017年11月21日，广东省饶平县汫州镇发生一宗持枪杀人案件。经侦查，饶平县汫州镇人林钟宏有重大作案嫌疑。犯罪嫌疑人林钟宏，男，40岁，身份证号码：44512219781202561X，身高1.68米左右，潮汕口音。

通告称，凡对提供重要线索协助抓获嫌疑人的，公安机关将奖励20万元，同时为提供线索者严格保密。知情者可拨打举报电话：0768-110/7803024，或致电陈警官（电话13827366193）和余警官（电话13827379300）。

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