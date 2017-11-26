火灾整治行动引质疑 北京安委会：“驱赶低端人口”一说无根据

北京大兴区西红门镇18日发生大火造成19人死亡，事后官方展开专项整治行动，不少外地租户被要求在短时间内搬离引发质疑。北京市安全生产委员会25日回应称，网上传言专项行动是在驱赶“低端人口”，是不负责任、毫无根据的，没有“低端人口”一说。

新京报报道，对于开展专项行动的原因，北京市安委会相关负责人说，专项行动主要是排查、清理、整治各项安全隐患，特别是火灾隐患，重点是“三合一”、“多合一”等重大消防隐患。

负责人称，经过地毯式排查，第一轮截至21日，仅消防系统就列出了9497件隐患场所清单。截至目前完成了第二轮，累计排查上账的安全隐患已多达25395处。事实说明，专项行动是非常及时和必要的。

对于网上传言专项行动是在驱赶“低端人口”，该负责人回应称，这是不负责任、毫无根据的，没有“低端人口”一说。专项行动针对的是存在安全隐患的违法建设和违法经营，针对的是一些经营者只顾私利无视安全法规、无视员工和租户安全的违法行为。需要说明的是，由于种种原因，一些外来人口选择了在这些场所工作和居住，但他们并不了解身处的危险。为了他们的人身安全，为了不让悲剧重演，政府有责任采取必要的措施制止违法经营，消除严重安全隐患。我们的原则是生命至上，在这个问题上所有人都是平等的。那些无视安全的非法经营，才是对生命的漠视。

至于在专项行动中是否个别存在工作方法简单生硬的问题，安委会负责人表示，排查清理工作总体是有序的，但其中也有个别简单生硬的情况。比如有些村的工作过于焦急，给搬迁群众的生活安置造成了暂时困难。市委市政府对此高度重视，已经下发通知，要求即时纠正这些问题，在拆除清理隐患前必须先发通告，讲清利害，深入细致地做好群众思想工作；在向社会或企业所发的通知公告中，要讲清政策，做好引导，依法依规清理整治。尤其是要求企业要负起员工安全的责任。

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