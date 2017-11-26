32年间北京艾滋病毒感染者及病人近2.6万例

北京市疾病预防控制中心25日透露，自1985年报告全国首例艾滋病病例以来，截至2017年10月31日，北京市累计报告艾滋病病毒感染者及病人25648例，性传播是北京市艾滋病感染的首要途径。

中新社报道，在第30个“世界艾滋病日”来临之际，北京市疾病预防控制中心党委书记黄春在“2017京津冀高校大学生艾滋病防控宣传辩论赛”上披露了以上数据。

黄春表示，艾滋病是目前人类尚未完全攻克的医学难题，北京市通过多年努力，艾滋病病例报告数字趋于平稳，全人群报告感染率为0.8‰，整体处于低流行水平。

北京市艾滋病疫情有以下五个特点：

一、性传播是艾滋病感染的首要途径。近年报告的感染者及病人中，经性传播从2011年的87.1%，增至2017年10月底的97.15%。其中，男男同性性行为比例增加尤为明显，已从2011年的61.7%，上升至2017年10月底的72.32%。

二、外省流动人群占比居高不下。北京市累计报告的艾滋病感染者及病人25648例，其中，北京市户籍5727例，外省市户籍19146例，分别占22.34%和74.65%。

三、病死率明显下降，存活人数持续上升。现住北京的艾滋病感染者及病人人数已从2011年的6442例，增至2017年10月底的17467例，上升趋势明显。然而，接受抗病毒治疗的艾滋病患者病死率持续下降，远低于全国平均水平。

四、注射吸毒传播持续保持较低水平，新发感染得到一定控制。近四年来，北京市追踪的既往2000余例海洛因成瘾者中，无一例新发感染。注射吸毒人群新发感染率已从2013年每年100人中的11.7，降至2016年的6。

五、青年感染者和病人占相当比例。2011年至2015年，每年新增学生病例不断增加，平均增幅为22.47%。学生感染以性传播为主，占全部学生病例的91.52%，其中，男男性传播占全部学生病例的77.39%。

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