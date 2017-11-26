庆富逾期交船 台海洋巡总局宣布解约并求偿

台湾海巡署海洋巡防总局今天（26日）宣布，由于委托庆富造船厂制造的第14艘100吨级巡防艇已逾期交船达90天，依照合约自即日起，与庆富船厂解除后续15艘巡防艇的委造契约，并将向庆富提起损害赔偿诉讼，共约15亿2784万余元（新台币，下同）。

台湾联合报报道，洋巡总局副总局长谢庆钦指出，庆富于2013年5月30日得标制造海洋总局共28艘100吨级巡防艇，决标金额37亿4200万元。之后于2015年4月首艘交船迄今，已验收13艘，另有8艘施工中、7艘尚未开工。

由于庆富船厂施工进度持续落后，11月1至19日的进度为0，海洋总局分别在10月27日、11月6日、10日、17日、23日，共5次行文向庆富及连带保证的兆丰银行、负责监造的船舶中心催促赶工，结果仍因缺料等问题无法具体改善，没有施工进度。

海洋巡防总局委造的第14艘PP-10068巡防艇，原订4月30日就应交船，虽经展延工期119.5日（颱风3.5日、厂区风灾受损100日、一例一休16日），完工日期展延至8月28日，但截至今天中午12时为止，已逾完工期限90天，符合解约要件。

谢庆钦说，海洋巡防总局为海上执法机关，迫切需要提升海域执法能量，决定即日起与庆富船厂解除契约，除将书面通知庆富船厂，并将其列入不良厂商。

另将通知连带保证的兆丰银行，有关拨付履约保证金、预付款还款保证金及保固保证金等，全数款项不予发还。 之前已经交船的13艘巡防艇后续保固，以及未交船的15艘巡防艇，将另行招标，所增加的费用会向庆富提起损害赔偿之诉。

台湾海巡署在22日提交给立法院外交国防委员会的报告中指出，重新招标金额与2013年决标的差额，预计高达12亿8516万余元；未交艇重新採购差额8亿595万余元、保固金差额及逾期违约金6亿57万余元，扣除第13艘PP-10066艇应付未付款1亿2132万余元。

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