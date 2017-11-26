中国外交部提醒：近期谨慎前往巴厘岛旅行

印尼火山和地质灾害减灾中心发布报告显示，11月25日下午5时30分，阿贡火山再次喷发出大量灰黑色火山灰，灰柱高达1500米。此后阿贡火山持续活跃并不断喷出火山灰和烟雾，最高火山灰柱达到4000米并伴有红光产生，火山可能随时喷发岩浆。火山灰不断随风往东和东南方向飘动，并往龙目岛扩散。

中国央视报道，目前机场航空预警已升至红色最高级，部分国家航空公司已取消来往巴厘岛的航班。若风向改变，火山灰往西南方向扩散，巴厘岛伍拉莱国际机场可能随时关闭。火山警戒级别现为第三级，火山口周围半径6公里内范围，火山口北-东北、西南-南-东南方向半径7.5公里内范围为危险区域，禁止一切居民或游客活动。

中国外交部领事司和中国驻登巴萨总领馆提醒中国公民近期谨慎前往巴厘岛旅行，在巴厘岛的中国公民请保持高度警惕，注意自身安全，切勿前往火山周围区域活动，并注意防范滞留风险，合理安排行程。遇紧急情况请及时报警并第一时间与总领馆联系。

中国驻登巴萨总领事馆领保电话：+62-361239902。

外交部全球领事保护服务应急呼叫中心热线：+86-10-12308， +86-10-59913991。

印尼报警电话：+62-110。

医疗救助电话：+62-118。

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