国民党新北市党庆活动 下任市长竞逐者行程错开惹关注

中国国民党新北市党部昨天（26日）举办党庆活动，作为台湾六大城市中，唯一是国民党执政的地盘，当天的活动有近700人参加。被认为有意竞逐下一届新北市长的前台北县长周锡玮、现任副市长侯友宜则错开时间到场。

据中通社报道，为了庆祝123周年党庆，国民党陆续在各县市举办活动。新北市党部则举办“稳住新北 重返中央”公益园游会，国民党副主席兼秘书长曾永权、新北市长朱立伦、新北市党部主委李干隆、黄国定党部主委金大钧、新北市立委罗明才、林德福等人皆受邀出席。

这场活动引起台媒关注的是，参加活动的周锡玮10时50分就离开会场，而侯友宜则在随后的11时立刻进入会场；两人都被认为是下届新北市长的竞争者，但均未表态参选。

对于媒体询问彼此行程错开，周锡玮说，自己还有其他行程安排，所以先行离去。侯友宜则表示，上午先去参加关怀弱势的路跑活动，再来参加党庆，因此稍微迟到。

至于是否参选明年新北市长选举，周锡玮强调，一切按部就班，完全准备好后，就会宣布参选，目前仍在收集民意。侯友宜则回答，现阶段最重要的是把市政做好，选举还是明年的事情，当下事情没有做好，谈什么都是多余的。

不过，周锡玮坦言，自己没有在地方上走动，市民并不清楚他的政策，因此近日开始“跑摊”（参加活动），但常遭人关切。他接着说，希望国民党内能够以公平、公正、公开初选机制来筛选出最合适候选人参选。此外，更希望行政首长千万不要用政府资源与权力去影响其他参选人。

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