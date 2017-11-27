张建宗：粤港澳大湾区机遇将巩固香港国际航运物流中心地位

香港特区政府政务司司长张建宗昨天（26日）表示，粤港澳大湾区建设带来庞大机遇，将巩固香港国际航运物流中心的地位。

据中通社报道，张建宗当天发表网志指出，香港海运业大力推动经济发展，政府致力发展高增值海运服务。香港现时有超过800间与海运服务相关的公司，为两岸三地和海外业界，提供包括船舶管理、船务代理、船务经纪、海事保险、海事法律，以及仲裁服务等多元化海事服务。

他指出，海运业是国际化行业，面对世界众多海运城市的激烈竞争，除了区域的交流及合作，粤港澳大湾区的航运物流发展机遇更不容忽视。大湾区有潜力成为全球最大的航运和物流中心，而香港熟悉国际贸易活动的营运和规则制定过程，并拥有大量海运业人才和全球网络关系。

张建宗说，香港应充分发挥自身优势，带动大湾区其他城市共建世界级港口群和空港群，并配合国家“一带一路”策略。

他也表示，为配合大湾区发展规划工作，特区政府将成立推进大湾区建设办公室（“粤港澳大湾区发展办公室”），与中央部委、广东省政府及澳门政府联系及落实有关规划，统筹及协调特区政府内相关政策局及部门，并与商会、专业界别及持份者一起推进计划。

由政务司司长担任主席的“与内地合作督导委员会”则将会改名为“推进大湾区建设及内地合作督导委员会”，以期更聚焦发挥香港在大湾区的独特优势，以及拟订具体的工作计划。

他表示，相信香港与大湾区城市“拼船出海”，业界持续提升业界水平，与时并进，在国际竞争的大环境中优势互补，共同发展，必定会成为世界级航运和物流中心。

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