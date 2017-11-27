李安将接棒张艾嘉 成为金马奖第七任“掌门”

第54届金马奖颁奖典礼前晚（25日）落下帷幕，如外界预测，享誉世界的华人导演李安将接替张艾嘉，成为新一任金马影展执行委员会主席。

中新社昨天（26日）引述李安受访时说：“金马奖从我小时候就看得到，一直就像目标一样。”他表示，感谢张艾嘉过去四年的奉献，让金马奖平顺又精彩；自己非常荣幸能接下此一重担。

数天前，金马组委会突然公布，李安将加入今年典礼的颁奖人行列。台湾媒体就有猜测，即将卸任的现任金马主席张艾嘉将传棒李安。

2013年，张艾嘉接过前任主席侯孝贤的棒。四年过去，金马奖保持着它在华人电影圈的重要地位，今年576部电影报名角逐，数目为历史上最多的一届。

从导演第一部电影起，李安便走近他“梦幻中的金马奖”。从影30多年，《推手》《卧虎藏龙》《色戒》等多部作品都获得金马奖肯定。

在李安眼中，金马奖以相对公正、开放的态度而受人尊敬。他说，执委会这么多年的运作已有成熟、流畅的机制；接下来2年会沿着这路线，将优良的传统延续下去，“希望能一代一代让它（朝着）更健康、更公平、更开放的方向发展”。

对于是否曾犹豫接下主席之位，李安透露，因长期生活在美国，刚接到电话时他也怀疑自己能否胜任。因张艾嘉“三寸不烂之舌”，加上多位前任主席诚意备至的信件，他考虑两个月后下定决心。

李安也表示，自己的新电影已经进入前期策划，但拍片不会成为耽误金马工作的借口。接下来，除金马周期会留在台湾外，更多的时间里他会通过电话等方式与执委会保持联络。

张艾嘉则补充说，作为主席，都是以“公仆”的心态服务盛会；不论台湾还是大陆，希望未来能鼓励更多的电影工作者参与其中。

据悉，金马影展执委会主席两年一个任期，李行、张法鹤、王童、焦雄屏等台湾资深的电影工作者皆担任过该职。李安将于2018年1月起正式成为第七任金马“掌门人”。

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