大陆电影人斩获第54届金马奖多项大奖

第54届金马奖颁奖典礼前晚（25日）在台北举行，中国大陆电影人斩获最佳男主角、最佳导演、最佳原著剧本、最佳纪录片、最佳动画长片等多个重要奖项。

据中新社昨天（26日）报道，“老戏骨”涂们被列为今年金马“影帝”热门人选，他在电影《老兽》中饰演一个破产多年的可怜老人。金马奖评审团第一轮投票就确定涂们胜出，肯定其精彩演出“是本片的灵魂”。

上台领奖时，涂们感谢导演周子阳和剧组成员的帮助，并谦虚地向其他入围者致意，“你们（获得）提名是凭才华和实力，我是靠运气”。

此外，大陆导演文晏以电影《嘉年华》获得最佳导演奖，导演周子阳以《老兽》摘得最佳原著剧本，导演马莉片长五小时的《囚》获得最佳纪录片奖，刘健作品《大世界》摘得最佳动画长片奖。

相比于去年金马奖上大陆电影一枝独秀，今年台湾电影也有许多收获。入围10项大奖的《大佛普拉斯》最终摘得最佳新导演、最佳摄影、最佳改编剧本、最佳原创电影音乐、最佳原创电影歌曲5个奖项。

与本届金马奖最佳女主角、香港演员惠英红一同演出《血观音》的文淇，出生于台湾、成长在大陆，以刚满14岁的年纪获得最佳女主角、最佳女配角两项提名，并斩获最佳女配角奖，赢得“后生可畏”的评价。《血观音》被评为本届最佳剧情片。

据介绍，本届金马奖共有576部影片报名角逐金马奖，比上届增加了40余部，再创新高。

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