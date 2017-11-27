吴敦义参加马尼拉党庆活动 重申“九二共识”、反“台独”

正在东南亚访问的中国国民党主席吴敦义，昨天（26日）于菲律宾参加党庆大会致词时，再度强调主张“九二共识”和反“台独”的立场。他也表示，2018年是决胜的前奏，希望海外同志有钱出钱、有力出力。

据中通社报道，吴敦义前天（25日）到12月2日出访菲律宾、泰国；他昨天在国民党菲律宾总支部，先向蒋介石铜像献花致敬，并参加总支部主办的党庆大会。现场齐聚数百名的侨界领袖、海外党员与热情侨胞，场面十分热闹。

吴敦义致词提及两岸事务时指出，台湾海基会函文给中国大陆海协会都“已读不回”，两岸陷入僵局，损及经济发展。

他表示，国民党坚定的主张就是“九二共识”为基础，秉持坚决反对“台独”的基本路线，希望海峡两岸能恢复和平稳定发展。

吴敦义也承诺，国民党只要能重新执政，一定坚持反对“台独”，以“九二共识”为重要方针，重建和平、稳定发展的两岸关系。

对于党务方面，吴敦义强调，国民党已经123岁，有许多地方需要革新，包括吸引及培养更多年轻人，加强知识青年的联系，在校园外重建知青党部。此外，国民党在妇女、劳工等各领域也会扩大服务能量。

他宣布，国民党明年提名立法委员或县市议员时，35岁以下在民调上将有15%奖励，新人则有10%奖励。因此，如果是35岁以下的新人，民调就有25%的加分，作为鼓励年轻人的具体措施。

吴敦义也说，国民党将来还将善加利用网络和云端等科技利器，推动行政改革。

吴敦义最后指出，2018年是决胜的前奏，希望海内外同志协助国民党取得胜利，奠定地方基础，进而于2020年力拼重新赢回执政。

另一方面，吴敦义昨天也拜会让德堂吴氏宗亲总会和延陵吴氏宗亲总会，与旅菲宗亲交谊并上香祭祖。

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