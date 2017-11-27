印度购逾百挖掘机 沿与中国接壤边境开山修路

尽管中印在洞朗地区因中国在边境地区修建公路而引发的对峙暂已缓解，但印度却在中印边境地区继续加速建设公路。

据印度媒体披露，印军工兵部队近期大规模采购包括100多台最新式挖掘机，以提高工兵沿印度北部山区铺设道路的能力，希望在三年内完成73条边境公路建设。以“确保能够在必要时快速运送兵力”。

香港《星岛日报》今天（27日）引述印度《印度斯坦时报》报道，指印军陆军工程军团近期采购了大量的工程设备，全力加强中印边境的基础设施。

这些工程设备其中包括山体切割装备和修路设备，以及全新的突击跑道（assault tracks），用来快速调动兵力。

报道引述消息人士表示，印度陆军的采购清单包括1000部双轨地雷探测器，用于加强工兵部队的扫雷能力。

此外，超过100台最新型号的挖掘机，也被部署在印度北部的山区地带，以加强工兵部队修路的能力。

印军也部署了超过50台短距桥梁和大量的快速突击跑道，用来增加前线部队的机动性。

报道称，早在12年前，印度已开始加强中印边境73条重要的战略性道路扩建，但在执行阶段被严重拖延。

印度内政国务部曾在去年7月向人民院报告称，印度需要在2020年完成在中印边境附近的73条公路建设。

据报道，上述这一“追赶中国在中印边境基建脚步的计划”其实早在2006年就做出，原定在五年前完工，结果仅完成了两成。后又延至2018年，现在要再将计划延期到2020年。

印度《经济时报》则称，这73条公路中军方负责46条，另27条由印度内政部承担建设。这73条公路对印度来说具有重要战略意义，是配合在中印边界印方一侧战略部署的重要一环。

据称，此次敏感地区道路边境强化行动是印度政府的整体战略的一部分。在洞朗对峙期间陆军总长比平拉瓦特（Bipin Rawat）曾表示，非常担忧中国军队的“肌肉伸缩”（muscle flexing），要做好最坏的准备，担心双方的边境对峙可能变成冲突。

除修路外，印度近期也完成了印度陆军有史以来最大的一笔军购。印度为步兵采购了大量的轻机枪、卡宾枪和突击步枪，总额超过40亿卢比（约8300万新元）。

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