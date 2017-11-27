雄三导弹射程增至400公里 台中科院上周完成测试

台湾制造的雄三超音速反舰导弹威力强大，台军方内部有关将雄三导弹射程加大的“增程型雄三导弹”说法不断。

自由时报电子报引述相关人士今天（27日）透露，台中科院上周已在九鹏基地进行增程型雄三的作战测试，射程已达400公里，达到军方预期的目标。

报道引述有网媒去年曾报道说，增程型雄风三型导弹的计划，在中科院称为“蟠龙计划”，由于研发过程顺利，增程雄三的射程已可超过300公里以上。

台军方在前总统马英九任内，曾经提报是否量产，但因未获具体裁示而暂时搁置。现任总统蔡英文上任后，军事战略改采“重层吓阻”，给予中科院及海军相当大的动力，增程雄三的计划已启动，进入最后拍板阶段。

相关人士指出，若蔡英文同意增程雄三的量产计划，数量至少为60枚，未来可以采陆上固定阵地与车辆机动发射方式部署。

至于未来是否可在台海军新一代主力舰和新一代巡防舰上部署，将要视海军需求，以及新式军舰载台能否承载条件再做考量。

雄三导弹的有效射程为150公里，最大射程可达200馀公里。增程雄三的有效射程则可以大幅增加到300公里，最大射程已可达400公里以上，对强化台海防卫将有重大助益。

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