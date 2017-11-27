赵乐际新头衔曝光 各地成立深化监察体制改革试点工作小组

赵乐际自10月25日接替王岐山履新中共中纪委书记后已满一月，其新头衔“中央深化国家监察体制改革试点工作领导小组组长”曝光。

网媒“香港01”昨天（26日）引述中纪委网站消息，指新疆11月13日开会传达赵乐际在“全国推开国家监察体制改革试点工作动员部署电视电话会议”的讲话精神。当介绍赵乐际的身份时，除了中共中央政治局常委和中纪委书记外，还指出他已担任“中央深化国家监察体制改革试点工作领导小组组长”。

据悉，11月11日，上述电话电视会议在太原召开，由赵乐际主持。当时新华社的新闻稿中并没有提到赵乐际组长的这个身份。据了解，这也是赵乐际履新中纪委书记后的首次出京调研。

资料显示，2016年11月7日，中办印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》，要求中央成立深化监察体制改革试点工作领导小组，对试点工作进行指导、协调和服务。

据报道，该小组成立后的首任组长是时任中央纪委书记王岐山，首任办公室主任是中央纪委副书记杨晓渡。

中共十九大闭幕后，中办又印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》；11月4日，十二届全国人大常委会第三十次会议通过关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定；11月7日，《中华人民共和国监察法》草案向社会公开征求意见。

另一方面，《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》明确提出，在2017年底2018年初召开的省、市、县人民代表大会上，产生三级监察委员会。

此外，试点省（自治区、直辖市）党委对试点工作负总责，成立深化监察体制改革试点工作小组，由党委书记担任组长。

赵乐际在“全国推开国家监察体制改革试点工作动员部署电视电话会议”后，天津、河北、湖北等成立小组的步伐也加快。

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