涨势稍放缓 中国10月份规模以上工业企业利润同比增25.1%

中国国家统计局今天（27日）发布数据，1至10月份，中国全国规模以上工业企业利润同比增长23.3%，增速比1至9月份加快0.5个百分点。其中，10月份利润同比增长25.1%，增速虽比9月份放缓2.6个百分点，但仍是今年以来月度较高增速。

新华社引述统计显示，1至10月份，在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，三个行业减少。

其中，煤炭开采和洗选业利润总额同比增长6.3倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.6倍，

计算机、通信和其他电子设备制造业则增长19.3%，石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降21.7%。

1至10月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.24%，同比提高0.55个百分点；每百元主营业务收入中的成本为85.46元（人民币，下同，17.42新元），同比减少0.26元；每百元主营业务收入中的费用为7.38元，同比减少0.25元；产成品存货周转天数为13.9天，同比减少0.6天；应收账款平均回收期为38天，同比减少一天。

10月末，规模以上工业企业资产负债率为55.7%，同比下降0.5个百分点。

国家统计局工业司工业效益处处长何平说：“工业企业利润保持较快增长的同时，企业效益也在持续改善。”此外，规模以上工业企业成本费用持续下降，利润率持续上升；资金周转加快，经营效率继续提高；企业杠杆率下降，经营风险持续降低。

规模以上工业企业，是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。

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