台男涉饿死中风母兄案 检方侦结求处极刑

台湾高雄今年6月间发生一起中风母子遭活活饿死案，检方今天（27日）宣布侦结，依杀害血亲尊亲属罪嫌起诉涉案龚姓男子，并向法官求处极刑。

据中通社报道，侦结此案的高雄地检署介绍，50岁的龚男母兄先后于2009年及2017年中风，生活无法自理需人照料，住进养护中心。看护费用由高雄市社会局补助，不足部分则由家属自行负担。

龚男因沉迷赌博电玩及线上游戏，导致经济拮据，无法支付2017年5月的养护费用。他于是执意将母兄接回位于高雄市凤山区的住处，并自6月2日中午起不再供应任何饮水食物给母兄，造成母兄先后惨遭饿死。

龚男以活活饿死方式杀害母兄后，将两人尸体放在床上，并在房门撒上盐、苏打粉及樟脑丸掩盖遗体腐败臭味，再用蓝色胶带将两房间的门缝、窗户及钥匙孔封死，深居简出在家中伴尸并焚香祭拜。

检方指出，后因接获高雄市环保局通知要进入住宅喷洒登革热药剂，龚男担心东窗事发，于今年6月28日离家。

直到龚男的胞姐一直联系不上他，担心母兄无人照顾报警，才赫然发现两人已惨遭饿死多时，客厅还留有龚男撰写遗书，但龚男已不知去向。

高雄市警方组专案小组追缉，今年7月8日在凤山区一家网咖前，将藏匿于那里多日的龚男拘捕到案并移送法办。

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