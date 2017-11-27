贵州：严查公款购买消费高档白酒等玩规避、搞变通行为

中共中央纪委监察部网站今天（27日）发布消息，指贵州省各级纪检监察机关结合《贵州省公务活动全面禁酒的规定》，开展违规公款购买消费高档白酒问题集中排查整治工作，对今年以来公款购买消费高档白酒问题进行全面自查自纠。截至目前，查处公款购买消费高档白酒问题线索81件，涉及责任人112人。

此外，贵州当局也着力发现和纠正开具普通酒发票报账、向下属单位或企业转嫁费用等玩规避、搞变通的行为。

当局还开展公款吃喝、公款送礼、公款旅游、公车私用、违规收送礼金红包等突出问题治理，通过一个个具体问题的查处整治，推动作风转变。

截至目前，共查处违规公款吃喝问题86个，处分77人；查处违规发放津补贴或福利问题323个，处分397人。

中纪委指出，贵州省各级纪检监察机关今年以来，严格落实中央八项规定精神及省委十项规定，坚持零容忍，持续强化对顶风违纪行为的监督检查，动真碰硬直击作风顽疾，切实拧紧党员干部作风纪律“发条”。1至10月，全省共查处违反中央八项规定精神问题1310个，处分1297人。

另一方面，贵州当局也紧盯年节、升学季等重要时间节点。节前通过下发通知、短信提醒等重申纪律要求；节中全省各级纪检监察机关采取联合公安、交警、工商、电视台等相关部门成立督查组，深入景区、娱乐场所、餐馆等开展督导检查，扩大监督覆盖面。

同时，也坚持常态化日常检查、重点抽查，多形式、多角度对全省作风建设情况进行督促检查，严防“四风”问题反弹回潮。

当局还通报点名道姓公开通报曝光，形成震慑。今年以来，贵州省纪委通过官方网站和微信公众平台通报违反中央八项规定精神典型问题186起，“释放了执纪必严、常抓不懈的强烈信号”。

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